Tensions à la RTS: Racine Talla cède à la pression du personnel et vire le DRH

Le personnel de la RTS qui luttait pour le départ du Directeur des Ressources Humaines (AliouneThiam) a eu gain de cause.



Le Directeur général de la chaîne nationale, Racine Talla vient de sortir une note d’intérim (Document en photo) pour signifier le limogeage du sieur Thiam et son remplacement par Michel Diouf, présentement Directeur des Programmes et des Antennes de la RTS