Tensions politiques à Podor : les partisans de Me Moussa Diop interpellent le Président Diomaye Faye

Depuis mars 2024, des hommes et des femmes se sont levés à Podor, sans calcul ni arrière-pensée, pour porter le projet du Président Bassirou Diomaye Faye. Parmi eux, le Président Me Moussa DIOP, Coordonnateur départemental démocratiquement installé, qui a labouré le terrain quand d'autres attendaient de voir de quel côté soufflerait le vent.



Aujourd'hui, un homme débarque depuis à peine un mois, après avoir sous-entendu quitté le Pastef de Sonko, et croit pouvoir dicter sa loi à un département qu'il n'a jamais arpenté pour ce combat. Monsieur Ibrahima SY n'a pas rejoint Podor : il a atterri avec un portefeuille ministériel obtenu sans le moindre suffrage populaire, et prétend déjà réorganiser ce que d'autres ont construit à la sueur de leur engagement.



Pendant que Me Moussa DIOP se battait sur le terrain, Monsieur SY présidait des réunions parallèles au Ministère avec des maires de la vingt-cinquième heure Karass Kane, Arona Gallo, Amadou Niang, et d'autres ceux-là mêmes qui ont attendu la chute de l'APR pour retourner leur veste. Il baptise cela « Convergence Patriotique Républicaine ». Nous, militants, appelons cela une machine à diviser.



Et nous avons le droit de nous interroger : un homme qui quitte le Pastef un mois avant de monter une structure parallèle dans le seul département où la coordination Diomaye Président est la plus solidement installée, est-ce vraiment un hasard ?

Ibrahima Sy travaille-t-il pour Ousmane sonko pour affaiblir la coalition avant les élections à venir ?

Beaucoup de militants à Podor se demandent aujourd'hui pour qui roule réellement Monsieur Ibrahima SY, et si cette « Convergence » ne sert pas, en réalité, à affaiblir de l'intérieur ce que nous avons construit. Ce sont des questions que le Président de la République, en tant que Président d'honneur de notre Coalition, est en droit de se poser lui-même.



Le pire n'est pas la division. C'est le mépris.



Nous disons stop. Nous ne laisserons pas un opportuniste de dernière heure salir le travail d'un homme intègre comme Me Moussa DIOP, dont l'engagement ne se négocie ni ne s'achète.



Monsieur le Président de la République,



Vous êtes le Président d'honneur de la Coalition Diomaye Président, celle-là même que Monsieur Ibrahima SY prétend servir tout en construisant une structure parallèle à Podor. Nous vous demandons de ne pas laisser des manœuvres de coulisses fragiliser une coordination départementale légitime, mise en place démocratiquement et fidèle à votre projet depuis le premier jour.



Nous vous demandons d'user de votre autorité pour clarifier la situation à Podor, et de recevoir Me Moussa DIOP afin d'entendre, de sa bouche, la réalité du terrain loin des arrangements de salon.



Les militants de Podor, fidèles à Me Moussa DIOP et au Président Diomaye Faye.