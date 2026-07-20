Électricité : hausse de 2,7 % de la production en avril 2026 grâce aux achats tiers

La production totale d'électricité enregistre une progression de 2,7 % en avril 2026 par rapport au mois précédent. Selon les données de l'ANSD, « cette progression est portée exclusivement par la hausse des achats auprès des autres producteurs (+5,1%), la production propre de la SENELEC s'étant repliée de 4,7% sur la période ».



En glissement annuel, le secteur conserve une dynamique très favorable. La production totale s'accroît de 14,3 % en comparaison avec le mois d'avril 2025. Cette hausse sur douze mois s'avère « soutenue conjointement par les achats (+16,1%) et la production propre de la SENELEC (+8,6%) ».