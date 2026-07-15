Chronique : Quand l'été révèle le pire de nous-mêmes Par Marie Barboza MENDY - Regards croisés d’une Franco-Sénégalaise

Chaque été, les mêmes images traversent les continents. Ici, des vies sont englouties par les eaux. Là, des forêts entières disparaissent sous les flammes. Des plages du Sénégal aux lacs du Canada, des côtes françaises aux montagnes grecques, des incendies du Portugal aux feux géants de Californie ou d'Australie, l'été semblé désormais rimer avec tragédie. Et si, derrière ces catastrophes que nous qualifions trop vite de "naturelles", se cachait une vérité plus inconfortable : celle d'une humanité qui peine de plus en plus à assumer sa propre responsabilité ? L’été n'est plus seulement une saison. Il est devenu un révélateur. Le révélateur de nos imprudences. Le révélateur de nos négligences. Le révélateur de nos irresponsabilités.



Au Sénégal, la mer nourrit des milliers de familles. Elle fait vivre les pêcheurs, attire les touristes, façonne nos paysages et accompagne notre imaginaire collectif. Pourtant, chaque année, elle rend aussi des corps. Les mêmes scènes reviennent avec une régularité glaçante. Une baignade entre amis. Un défi lancé pour impressionner les autres. Une plage sans surveillance. Des courants ignorés. Quelques cris. Puis le silence. On parle alors de fatalité.



Mais est-ce vraiment une fatalité lorsque des jeunes s'aventurent dans des zones réputées dangereuses ? Lorsque certains ignorent volontairement les consignes ? Lorsque des parents relâchent leur vigilance ? Lorsque des communes tardent à sécuriser certains sites ? Lorsque des témoins préfèrent parfois sortir leur téléphone avant de tendre une main ? La mer est puissante. Mais notre inconscience l'est parfois davantage.



Et ce constat ne s'arrête pas aux côtes sénégalaises. Chaque été, la France enregistre elle aussi des centaines de noyades accidentelles, parfois mortelles. Elles surviennent en mer, dans les lacs, les rivières, les piscines privées ou les retenues d'eau. Les vagues de chaleur successives poussent des milliers de personnes vers les espaces de baignade, souvent dans l'urgence de se rafraîchir. Mais la canicule ne fait pas que réchauffer l'air ; elle altère aussi les comportements. La fatigue, la déshydratation, les chocs thermiques, la consommation d'alcool, l'excès de confiance, la surestimation de ses capacités physiques ou encore l'absence de surveillance des enfants transforment parfois un simple moment de détente en drame irréversible.



Les secours le répètent inlassablement : une noyade est souvent silencieuse. Elle ne ressemble pas aux scènes spectaculaires du cinéma. En quelques secondes, une vie peut basculer. Pourtant, malgré les campagnes de prévention, les recommandations des autorités et les alertes renouvelées chaque été, les mêmes imprudences se répètent. Comme si l'expérience des autres ne suffisait jamais à modifier nos propres comportements.



Au-delà des chiffres, ces noyades laissent derrière elles des familles brisées, des sauveteurs marqués à vie, des communes confrontées à la douleur et à l'incompréhension. Elles mobilisent des moyens considérables, perturbent les activités touristiques et rappellent que les conséquences d'un simple moment d'inattention dépassent toujours la seule victime. Chaque noyade est un drame intime, mais aussi un échec collectif de la prévention, de l'éducation au risque et du sens des responsabilités.



Comme si, partout, l'été révélait une même fragilité : celle d'une société qui aspire au plaisir, mais oublie parfois que la liberté n'exclut jamais la prudence.



Au même moment, ailleurs dans le monde, c'est une autre tragédie qui se joue. Des collines espagnoles disparaissent sous les flammes. Des villages portugais sont évacués. Des massifs français brûlent. La Grèce lutte contre des incendies devenus presque un rendez-vous estival. Plus loin encore, le Canada voit partir en fumée des millions d'hectares de forêts, contraignant des communautés entières à l'évacuation. Aux États-Unis, de la Californie au Colorado, les feux géants redessinent les paysages et bouleversent des milliers de vies. En Australie, les saisons des incendies semblent s'allonger d'année en année. Partout, les mêmes images défilent : des familles qui fuient, des pompiers épuisés, des animaux piégés, des villages asphyxiés par la fumée, des ciels devenus orange en plein jour. Ce qui relevait autrefois de l'exception tend à devenir une inquiétante habitude.



Bien sûr, le changement climatique aggrave tout. Les vagues de chaleur s'intensifient. Les sécheresses se prolongent. Les vents accélèrent la propagation des flammes. Mais il est devenu trop facile de tout expliquer par le climat. Car derrière de nombreux incendies, il y a des mains humaines. Des mégots jetés avec désinvolture. Des feux mal éteints. Des comportements irresponsables.



Et parfois pire encore. Des pyromanes. Des hommes et des femmes qui trouvent une étrange satisfaction à regarder brûler des milliers d'arbres, des maisons, parfois des vies. Chaque été, les forces de sécurité arrêtent des individus soupçonnés d'avoir volontairement provoqué des départs de feu. Comme si la destruction était devenue, pour certains, une manière d'exister.



Quel étrange siècle est le nôtre. Nous inventons des technologies capables de sauver des millions de vies. Mais certains trouvent encore le moyen de tuer avec une allumette. Nous envoyons des satellites observer la Terre. Mais nous restons incapables d'empêcher un adolescent de défier les vagues pour quelques applaudissements ou quelques secondes de vidéo. Nous développons des intelligences artificielles. Mais nous peinons à développer une intelligence civique.



C'est peut-être cela, le véritable drame de notre époque. Le recul de la responsabilité. Nous voulons des droits. Toujours davantage. Mais les devoirs semblent être devenus facultatifs. Nous exigeons que l'État protège. Que les secours interviennent. Que les collectivités aménagent. Et elles doivent le faire. Mais où commence notre propre responsabilité ? Depuis quand la prudence est-elle devenue une faiblesse ? Depuis quand le courage consiste-t-il à défier la nature ? Depuis quand filmer un drame est-il devenu plus instinctif que porter secours ? Depuis quand allumer un feu dans une forêt desséchée ou jeter un mégot par la fenêtre est-il considéré comme un geste anodin ? Nous vivons une époque où certains recherchent l'émotion plus que la raison. L'adrénaline plus que la prudence. Le spectacle plus que la conscience.



Et les réseaux sociaux amplifient parfois cette dangereuse illusion que tout est un défi à relever, même lorsque la vie est en jeu. Pourtant, la nature ne négocie jamais. La mer ne fait aucune différence entre le nageur expérimenté et celui qui se croit invincible. Le feu ne demande ni votre âge, ni votre profession, ni votre nombre d'abonnés. Il avance. Il consume. Il engloutit. Puis il laisse les familles compter leurs morts.



Le plus inquiétant est peut-être notre incroyable capacité à oublier. Chaque noyade provoque quelques jours d'émotion. Chaque incendie suscite quelques élans de solidarité. Puis tout recommence. Comme si nous étions condamnés à apprendre toujours trop tard ce que nous savons déjà.



Une société responsable ne se définit pas seulement par ses hôpitaux, ses pompiers ou ses sauveteurs. Elle se reconnaît à sa capacité à empêcher le drame avant qu'il ne survienne. L'éducation au risque devrait être aussi naturelle que l'apprentissage de la lecture. La prévention devrait être une culture. La responsabilité devrait redevenir une valeur. Car au fond, les noyades du Sénégal et les incendies qui ravagent aujourd'hui une partie de l'Europe racontent la même histoire. L'histoire d'une humanité qui croit encore pouvoir défier les lois de la nature tout en refusant d'assumer les conséquences de ses propres actes.



Nous parlons souvent de catastrophes naturelles. L'expression est parfois trompeuse. Car il existe aussi des catastrophes profondément humaines. Et celles-là ne naissent ni dans les vagues, ni dans les forêts. Elles naissent dans nos comportements. Dans nos renoncements. Dans notre indifférence. Dans cette irresponsabilité qui, peu à peu, devient le combustible invisible de tant de tragédies.



L'été continuera d'apporter du soleil. La question est de savoir si nous continuerons, nous, à fabriquer les ombres. La mer ne tue pas par cruauté. Le feu ne détruit pas par vengeance. La nature obéit à ses lois. Nous, en revanche, avons le choix d'obéir à la raison. Tant que l'irresponsabilité restera plus forte que la prévention, chaque été comptera ses noyés, ses incendies… et nos regrets. Car les catastrophes les plus meurtrières ne commencent pas toujours par une vague ou une flamme : elles commencent souvent par une décision humaine.







Marie Barboza MENDY

Regards croisés d’une Franco-Sénégalaise

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