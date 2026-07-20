Campagne pour la tête de l'ONU : après le Sénégal et la Gambie, Macky Sall poursuit sa tournée diplomatique en Russie

Macky Sall a été reçu ce 20 juillet 2026 par le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les deux personnalités ont échangé sur les grands défis auxquels l'ONU est confrontée, ainsi que sur les enjeux du multilatéralisme dans le contexte international actuel.

À l'issue de cette rencontre, l'ancien chef de l'État sénégalais a partagé un message sur sa page Facebook: “Je remercie SEM Sergueï Lavrov, Ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie pour l’entretien que nous avons eu ce 20 juillet 2026 dans le cadre de ma candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies. Nous avons discuté de sujets d’intérêt commun touchant aux défis majeurs que l’Organisation doit relever pour mieux prendre en charge les enjeux globaux du multilatéralisme pour le présent et le futur”.

Pour rappel, le Sénégal soutient la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations unies. Le président Diomaye Faye instruit le gouvernement et l'ensemble du réseau diplomatique sénégalais de se mobiliser pour la promouvoir auprès des États membres de l'ONU.

Cette annonce fait suite à l'audience accordée vendredi 17 juillet à Macky Sall, au palais présidentiel.

L'ancien président de la République du Sénégal, Macky Sall, poursuit sa campagne diplomatique en vue de sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations unies (ONU). Après des étapes au Sénégal et en Gambie, il s'est rendu en Russie.