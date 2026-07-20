Campagne agricole 2025/2026 : plus de 2,4 millions de tonnes de céréales et 940 000 tonnes d'arachide récoltées

Les résultats définitifs de la campagne agricole 2025/2026 traduisent une nette progression des récoltes céréalières et industrielles à l'échelle nationale. Selon les données publié ce 20 juillet par l’Ansd dans son Bulletin Mensuel des Statistiques Economiques et Financières, la production de céréales franchit la barre des 2,4 millions de tonnes, tandis que les cours de plusieurs denrées de base connaissent des ajustements contrastés selon les régions.



Céréales : hausse globale de 4,1% des récoltes, portée par le riz et le maïs

La production céréalière totale s'établit à 2 404 160 tonnes pour la campagne 2025/2026, marquant une progression de 4,1% par rapport à l'exercice précédent. « Le riz s'impose à nouveau comme la première céréale du pays avec 951 671 tonnes récoltées, la région de Saint-Louis fournissant à elle seule plus de 400 000 tonnes », précise le rapport. De son côté, le maïs enregistre une forte hausse de 14,8% pour atteindre 568 915 tonnes, sous l'impulsion de la région de Kolda (173 953 tonnes).



Cultures industrielles : l'arachide bondit de 18,2% et le coton de 65,9%

Du côté des cultures industrielles, la campagne s'achève sur des performances très favorables pour les filières rentières. La récolte nationale d'arachide franchit le cap des 940 000 tonnes, en hausse de 18,2% sur un an, la région de Kaffrine restant le principal bassin producteur (184 953 tonnes). Le coton affiche également un bond spectaculaire de sa production (+65,9%), atteignant 25 517 tonnes. En revanche, le manioc s'inscrit en repli de 15,1% avec 627 690 tonnes, malgré la forte contribution de la région de Thiès.



Marchés : le riz importé chute jusqu'à -28,4%, hausse de l'arachide coque à 700 FCFA/kg

Sur les marchés de détail en avril 2026, les cours du riz importé brisé ordinaire affichent un net recul sur un an dans la plupart des centres urbains, s'établissant notamment à 400 FCFA/kg à Dakar (-20,0%) et 300 FCFA/kg à Thiès (-28,4%). Pour les céréales locales, les prix du mil restent stables dans le bassin arachidier (207 FCFA/kg à Kaolack), mais grimpent à 293 FCFA/kg à Dakar. L'arachide coque au détail enregistre quant à elle des tensions sur ses prix dans les zones périphériques, touchant 700 FCFA/kg à Kédougou et Ziguinchor.