Le Monde universitaire et de la culture en deuil : Décès du professeur Magueye Kassé

Professeur Titulaire des Universités de Classe exceptionnelle, Maguèye Kassé a consacré sa vie à la transmission et à la recherche académique au sein de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Enseignant-chercheur hors pair au Département de Langues et Civilisations Germaniques, il s'est imposé comme un expert incontournable des Études germaniques interculturelles. Grand passionné de théâtre, il était également un spécialiste reconnu des œuvres de Bertolt Brecht. Ses pairs avaient d'ailleurs salué la grandeur de ses contributions en l'élisant membre de l'Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal, au sein de la Section Arts, Lettres et Cultures.



Un ambassadeur des arts, du cinéma et du jazz



Au-delà des amphithéâtres, le Professeur Kassé était aussi un acteur majeur et un observateur aiguisé de la scène culturelle africaine. Critique de cinéma et commissaire aux expositions d'art, il s'est illustré au plus haut niveau en devenant le commissaire général de Dak'art 2008, la huitième Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Esprit libre et universel, il nourrissait une passion immense pour le Jazz, dont il étudiait et célébrait l'universalisme à travers ses écrits.



le monde du septième art, Maguèye Kassé restera à jamais comme le spécialiste incontesté et le gardien de la mémoire de Sembène Ousmane, l'écrivain-cinéaste et père du cinéma africain. En tant que président de l'Association Sembène Ousmane, il a œuvré sans relâche pour la préservation, la diffusion et l'analyse critique de l'œuvre monumentale du cinéaste, transmettant ce flambeau mémoriel aux jeunes générations de chercheurs.



Avec la disparition du Professeur Maguèye Kassé, le Sénégal perd un de ses plus brillants baobabs intellectuels, un homme de dialogue interculturel et un défenseur infatigable des arts et des lettres africaines.

