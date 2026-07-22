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Le Monde universitaire et de la culture en deuil : Décès du professeur Magueye Kassé

Le monde universitaire, culturel et intellectuel sénégalais est en deuil. Le Professeur Maguèye Kassé, éminent universitaire, germaniste de renom, critique d'art et spécialiste incontesté de l'œuvre de Sembène Ousmane, s'est éteint ce matin à l'Hôpital Principal de Dakar. Il laisse derrière lui un héritage intellectuel colossal et une empreinte indélébile dans le paysage académique et culturel africain.



Le Monde universitaire et de la culture en deuil : Décès du professeur Magueye Kassé
Professeur Titulaire des Universités de Classe exceptionnelle, Maguèye Kassé a consacré sa vie à la transmission et à la recherche académique au sein de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Enseignant-chercheur hors pair au Département de Langues et Civilisations Germaniques, il s'est imposé comme un expert incontournable des Études germaniques interculturelles. Grand passionné de théâtre, il était également un spécialiste reconnu des œuvres de Bertolt Brecht. Ses pairs avaient d'ailleurs salué la grandeur de ses contributions en l'élisant membre de l'Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal, au sein de la Section Arts, Lettres et Cultures.

Un ambassadeur des arts, du cinéma et du jazz

Au-delà des amphithéâtres, le Professeur Kassé était aussi un acteur majeur et un observateur aiguisé de la scène culturelle africaine. Critique de cinéma et commissaire aux expositions d'art, il s'est illustré au plus haut niveau en devenant le commissaire général de Dak'art 2008, la huitième Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Esprit libre et universel, il nourrissait une passion immense pour le Jazz, dont il étudiait et célébrait l'universalisme à travers ses écrits.

le monde du septième art, Maguèye Kassé restera à jamais comme le spécialiste incontesté et le gardien de la mémoire de Sembène Ousmane, l'écrivain-cinéaste et père du cinéma africain. En tant que président de l'Association Sembène Ousmane, il a œuvré sans relâche pour la préservation, la diffusion et l'analyse critique de l'œuvre monumentale du cinéaste, transmettant ce flambeau mémoriel aux jeunes générations de chercheurs.

Avec la disparition du Professeur Maguèye Kassé, le Sénégal perd un de ses plus brillants baobabs intellectuels, un homme de dialogue interculturel et un défenseur infatigable des arts et des lettres africaines.
 
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Dia Koussa

Mercredi 22 Juillet 2026 - 17:42


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