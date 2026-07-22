Affaire Fatou Bintou Gueye : le CORED rappelle la presse à l'éthique

Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Éthique et de Déontologie dans les médias (CORED) a publié un communiqué ce mardi 21 juillet 2026. L'organe d'autorégulation invite les professionnels des médias à faire preuve de discernement et de responsabilité dans le traitement de l'affaire Fatou Bintou Gueye.



Le CORED estime que le père de la mise en cause, Mame Makhtar Gueye, ne peut pas être accusé ni critiqué pour les faits commis par sa fille. Figure connue de la lutte contre le trafic et la consommation de drogue, sa mention dans la relation des faits demeure légitime. Toutefois, ce père ne saurait être tenu responsable des actes commis par sa fille qui est majeure.



L'instance rappelle que le droit à l'information doit s'exercer dans le strict respect de la vie privée des individus, conformément à la Charte des journalistes du Sénégal. Selon l'organisme, mentionner l'ascendance peut alimenter une stigmatisation sociale injustifiée.



À cet effet, le CORED rappelle les règles du Code de la presse, notamment l'article 17 qui dispose que « Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la vie privée des personnes. » Le conseil cite également l'article 18 selon lequel « Le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine ; éviter toute allusion (...) qui aurait un caractère discriminatoire et/ou stigmatisant ».