Parlement panafricain : le Sénégal représenté à la session ordinaire de Midrand

La première session ordinaire de la septième Législature du Parlement panafricain a démarré le 17 juillet 2026 à Midrand, en Afrique du Sud. L'événement se tient sous le thème « Garantir la disponibilité durable de l’eau et des systèmes d’assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l’Agenda 2063 ».



Une délégation de l'Assemblée nationale du Sénégal prend part aux travaux. Le groupe national est composé des députés Massamba Dieng, chef de la délégation, Fama Ba, Yoba Baldé, Lamine Faye et Thérèse Faye. L'équipe est accompagnée d'un staff administratif dirigé par Saloly Fadel Touré, secrétaire général adjoint. Cette rencontre fait suite à la session extraordinaire d'avril dernier consacrée à l'élection du nouveau bureau du Parlement, des caucus et des commissions thématiques.



Le nouveau président de l'institution, Dr Fateh Boudbig, a ouvert les travaux en fixant les orientations de son mandat lors de la plénière du 20 juillet. Ses axes majeurs reposent sur la transformation institutionnelle du Parlement et une démarche axée sur les résultats. Le dirigeant a appelé à rompre avec les mauvaises pratiques afin de restaurer la crédibilité de l'institution auprès des populations, des autorités et des partenaires.



Lors d'une rencontre le 17 juillet 2026 avec les ambassadeurs accrédités à Pretoria, le président a invité les États membres à ratifier le Protocole de Malabo de juin 2014 relatif au Parlement panafricain. Ce texte nécessite la ratification de la majorité des États pour entrer en vigueur et donner au Parlement la totalité de ses prérogatives. Seize États membres de l'Union africaine l'ont ratifié à ce jour.



Les travaux se poursuivront jusqu'au 30 juillet 2026 sous forme de réunions de commissions, d'inter-commissions et de plénières. La session se conclura par l'adoption de recommandations destinées aux États membres et à l'Union africaine.