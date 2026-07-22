CROUS de Thiès : les travailleurs dénoncent un séminaire organisé par le directeur sortant

Le Collège des délégués du personnel et l'inter-syndicale des agents du Centre régional des Œuvres universitaires et sociales (CROUS) de Thiès ont publié un communiqué ce mercredi 22 juillet 2026. Les représentants des travailleurs expriment leur profonde indignation face à l'organisation d'un séminaire de trois jours dans un hôtel à Saly par le directeur sortant.



Cette rencontre se tient alors que le responsable a été démis de ses fonctions il y a une semaine et se trouve dans l'attente de la passation de service avec son successeur. Les travailleurs s'interrogent sur l'opportunité d'une telle activité susceptible d'engendrer des dépenses importantes durant une période de transition consacrée aux affaires courantes.



Les représentants du personnel s'interrogent sur la précipitation de cette organisation et l'absence d'information des partenaires sociaux. Ils dénoncent également la tenue de cette rencontre dans la discrétion et sans concertation préalable.



Le Collège des délégués du personnel et l’intersyndicale des agents du CROUS de Thiès ont exprimé leur désaccord face à cette démarche. Ils « condamnent avec la plus grande fermeté cette initiative qui n'a aucune base légale, qu'il juge inopportune et contraire aux exigences d'une gestion responsable et de transparence en cette période de transition. »



Les syndicats invitent le responsable sortant à restreindre ses actions. « En conséquence, nous appelons le Directeur sortant à se limiter strictement à la gestion des affaires courantes jusqu'à l'installation du nouveau Directeur et d'apporter dans les meilleurs délais des informations claires sur le contenu de ce séminaire qui est jugé inopportun et qui n'est plus dans ses domaines de compétences. »



Les représentants des travailleurs rappellent enfin qu'aucune décision majeure concernant le CROUS de Thiès ne doit être prise sans leur implication. Ils réclament le respect de leurs prérogatives et leur intégration dans toute activité impactant la vie de l'institution.