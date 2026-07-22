Gestion de La Poste : Guy Marius Sagna exige des comptes au gouvernement

Le député Guy Marius Sagna a adressé une question écrite au gouvernement du Sénégal concernant la gestion de La Poste et le suivi du conseil interministériel du 1er septembre 2025. Le parlementaire remet en cause le train de vie de la direction dans un contexte de crise profonde de l'entreprise nationale.



Le député s'interroge publiquement. « Le directeur général de La Poste peut-il, à la fois, avoir (01) un logement de fonction, (02) une indemnité de logement intégrée à sa rémunération et (03) demander à La Poste de prendre en charge la réfection de son logement de fonction à hauteur de près de 50 millions de francs CFA ? »



L'élu pointe également du doigt l'attribution des véhicules de service. Il rappelle la règle selon laquelle « Le directeur général de la poste ne peut pas percevoir une indemnité de transport et avoir en permanence un pick-up utilitaire double cabine de type L200 Hilux. » Il ajoute une seconde préoccupation. « À l'utilisation de ce véhicule L200 Hilux qui pose déjà problème, il faut ajouter l'information selon laquelle un deuxième véhicule de l'entreprise a été mis à la disposition de la famille du directeur général. J'ai interpellé le gouvernement du Sénégal pour savoir si cette information était vraie. »



Face aux explications officielles, le député cite la réponse reçue. « Le gouvernement dit que la réfection du logement de fonction du DG de la poste "(...) avait été arrêtée antérieurement à la prise de fonction de M. Maguette KANE qui a donc engagé l'exécution d'une décision qui lui préexistait". »



Guy Marius Sagna conteste la priorité accordée à ces dépenses d'infrastructure privée. « Notre avis de représentant du peuple est que la priorité n'était pas de faire prendre en charge par La Poste la réfection à hauteur de presque 50 millions de francs CFA du logement de fonction du DG de La Poste ayant une indemnité de fonction au moment où l'entreprise La Poste, ses travailleurs et ses clients traversent une période de crise profonde inédite. »



Le parlementaire dresse le constat de l'état du réseau postal sur le territoire national. « Nous rappelons que les directions régionales de La Poste de Kaolack et de Ziguinchor ainsi que que leurs bureaux principaux sont fermés et délocalisés en raison de leur vétusté qui ne garantit plus la sécurité des travailleurs et des usagers. » Il cite un autre cas précis. « Le Bureau de Poste de Dakar-Fann - un autre exemple - présente des signes manifestes de dégradation avancée. »



L'interpellation parlementaire exige des éclaircissements sur la gestion économique globale depuis l'arrivée de la nouvelle direction. « La question suivante a également été posée au gouvernement : depuis l'installation de l'actuel Directeur général :

-quelle est l'évolution du chiffre d'affaires ?

-quelle est l'évolution du résultat d'exploitation ?

-quelle est la trajectoire de la trésorerie et de la situation de liquidité ?

-quel est le niveau d'avancement des principaux projets de transformation engagés ?

-quels sont les gains de productivité effectivement réalisés ?

-quel est l'état de maturité de la digitalisation des processus opérationnels ? »



L'élu exige enfin une transparence totale sur les finances et les effectifs. « Nous avons aussi demandé au gouvernement de communiquer sur :

-l'économie annuelle réellement réalisée sur la masse salariale

-la liste de bénéficiaires précisant leur fonction, leur grade, leur ancienneté et leur lieu d'affectation. »