Bulletin de la dette : l'APR évoque un document « incomplet » et demande la publication intégrale du rapport Forvis Mazars

La Cellule Analyses et Prospective de l'Alliance pour la République (APR) estime que la publication du Bulletin statistique de la dette publique, le 14 juillet 2026, répond à une attente de près de deux ans, mais demeure incomplète.



Dans un communiqué daté du 21 juillet 2026, l'APR relève que le document souffre d'un « manque de précision, d'exhaustivité et d'actualisation ». Le parti regrette surtout l'absence du rapport du cabinet Forvis Mazars, qui a servi de base à la réévaluation de la dette publique du Sénégal.



Selon l'APR, « ce rapport présente pourtant un intérêt public évident. Il constitue le principal fondement de la révision des statistiques de la dette et son accès s'inscrit pleinement dans l'esprit de la loi n°2025-15 du 4 septembre 2025 relative à l'accès à l'information ».



Le bulletin reprend les chiffres avancés par le gouvernement, selon lesquels la dette de l'administration centrale représente 119 % du PIB et celle de l'ensemble du secteur public près de 129 % du PIB en 2024. L'APR souligne toutefois que ces données reposent sur les travaux de réconciliation réalisés avec l'appui de Forvis Mazars, dont le rapport n'a toujours pas été rendu public.



Le parti estime également que le document met en évidence un changement de stratégie dans le financement de la dette. Selon lui, depuis 2024, le Sénégal a perdu un accès favorable aux marchés internationaux et se tourne davantage vers le marché régional et le financement domestique, caractérisés par des taux d'intérêt plus élevés et des maturités plus courtes.



L'APR rappelle que plusieurs dégradations successives de la note souveraine du Sénégal par l'agence Moody's sont intervenues depuis octobre 2024 et juge « qu'aucune stratégie économique crédible et mesurable ne semble avoir été mise en œuvre pour restaurer durablement la confiance des investisseurs ».



Dans un souci de transparence, le parti appelle également le gouvernement à publier les données relatives aux exercices 2025 et 2026 afin de permettre aux citoyens d'apprécier l'évolution de la dette publique.



Enfin, l'APR réitère son exigence de publication intégrale du rapport Forvis Mazars, estimant qu'il s'agit d'« une exigence de bonne gouvernance, de redevabilité et de respect du droit d'accès à l'information », indispensable pour éclairer le débat public et renforcer la crédibilité de la politique budgétaire du Sénégal.