Touba Tawfékh : la police saisit 1042 boîtes de comprimés destinées à la vente illégale

Le Commissariat d’arrondissement de Touba tawfekh a procédé le mardi 11 août 2026 aux environs de 14h à l’interpellation de trois (3) individus en possession de mille quarante-deux (1042) boîtes de comprimés.
Selon la Police nationale, ces derniers ont été interpellés lors d’une patrouille diurne à hauteur du marché « Mbar-Yaa » sis à Madiyana, chacun en possession d'une importante quantité de produits aphrodisiaques et pharmaceutiques.
Pour les produits aphrodisiaques, il s’agit de :
- 202 parquets de purugrey 100mg ;
- 130 parquets de reality extra ;
- 37 paquets de surper-hémigra ;
- 65 parquets de vieng-ray ;
- 73 paquets de cocra 100mg ;
- 47 paquets de hemigra 100mg ;
- 35 paquets de power-max ;
- 12 sachets de Thé-tonique sexy ;
- 08 sachets de AK17 Coffee.
Pour les produits pharmaceutiques, il s’agit de :
- 70 boîtes de Primenitine ;
- 04 boîtes de relief extra ;
- 10 boîtes et 18 tablettes de Paracétamol ;
- 107 boîtes de Diclopera ;
- 29 sachets Amirelief cold ;
- 01 boite Efferalgan ;
- 11 boites Ronfi-forte ;
- 10 boîtes Gentamini ;
- 11 boites Sidrex ;
- 02 boites Mokgol ;
- 20 boîtes Kilipane ;
- 02 boites Terramycine ;
- 01 boite Trizol ; 10 boites cortim ;
- 17 boites Gama-dexamethasim ;
- 10 boîtes Gentaminim ;
- 11 boites Suderex ;
- 02 boites Mokgole ;
- 33 boîtes Diclopara ;
- 04 boîtes Ponkal ;
- 03 boites Apetolif ;
- 23 boites Aburita-Max ;
- 10 boites Cortim ;
- 40 sachets Cophinza.
Les mis en cause poursuivis pour vente illégale de produits pharmaceutiques sur la voie publique ont été placés en garde à vue et l’enquête ouverte suit son cours.
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