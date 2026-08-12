Touba Tawfékh : la police saisit 1042 boîtes de comprimés destinées à la vente illégale

Selon la Police nationale, ces derniers ont été interpellés lors d’une patrouille diurne à hauteur du marché « Mbar-Yaa » sis à Madiyana, chacun en possession d'une importante quantité de produits aphrodisiaques et pharmaceutiques.

Pour les produits aphrodisiaques, il s’agit de :

- 202 parquets de purugrey 100mg ;

- 130 parquets de reality extra ;

- 37 paquets de surper-hémigra ;

- 65 parquets de vieng-ray ;

- 73 paquets de cocra 100mg ;

- 47 paquets de hemigra 100mg ;

- 35 paquets de power-max ;

- 12 sachets de Thé-tonique sexy ;

- 08 sachets de AK17 Coffee.

Pour les produits pharmaceutiques, il s’agit de :

- 70 boîtes de Primenitine ;

- 04 boîtes de relief extra ;

- 10 boîtes et 18 tablettes de Paracétamol ;

- 107 boîtes de Diclopera ;

- 29 sachets Amirelief cold ;

- 01 boite Efferalgan ;

- 11 boites Ronfi-forte ;

- 10 boîtes Gentamini ;

- 11 boites Sidrex ;

- 02 boites Mokgol ;

- 20 boîtes Kilipane ;

- 02 boites Terramycine ;

- 01 boite Trizol ; 10 boites cortim ;

- 17 boites Gama-dexamethasim ;

- 10 boîtes Gentaminim ;

- 11 boites Suderex ;

- 02 boites Mokgole ;

- 33 boîtes Diclopara ;

- 04 boîtes Ponkal ;

- 03 boites Apetolif ;

- 23 boites Aburita-Max ;

- 10 boites Cortim ;

- 40 sachets Cophinza.

Les mis en cause poursuivis pour vente illégale de produits pharmaceutiques sur la voie publique ont été placés en garde à vue et l’enquête ouverte suit son cours.



Le Commissariat d’arrondissement de Touba tawfekh a procédé le mardi 11 août 2026 aux environs de 14h à l’interpellation de trois (3) individus en possession de mille quarante-deux (1042) boîtes de comprimés.