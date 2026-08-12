Kolda : trois nouvelles infrastructures renforcent l’offre de soins au Centre hospitalier régional

Le Centre hospitalier régional (CHR) de Kolda a renforcé son dispositif de prise en charge médicale avec la mise en service, ce mercredi 12 août, du quatrième bloc opératoire SONU, de la salle des brûlés et de la clinique dédiée à la prise en charge du pied bot.



La cérémonie officielle d’inauguration de ces trois infrastructures a été présidée par le gouverneur de la région de Kolda. Pour le directeur du CHR, Dr Makhan Danfakha, leur mise en service constitue une avancée majeure dans l’amélioration de l’offre de soins et le relèvement du plateau technique de l’établissement hospitalier.



« Ces trois infrastructures majeures constituent une avancée dans le cadre de l’offre de soins et du relèvement du plateau technique de l’hôpital », a souligné Dr Makhan Danfakha, mettant en avant leur importance pour répondre aux besoins croissants des populations du Fouladou.



Une salle spécialisée pour les grands brûlés



La nouvelle salle des brûlés constitue l’une des principales innovations de ce dispositif. Selon le chef du service de l’anesthésie et de la réanimation, Dr Amadou Korka Diallo, elle dispose de quatre lits, dont deux lits chauds destinés à la réanimation avancée et deux autres réservés à la prise en charge des brûlés simples.



Cette infrastructure doit permettre une prise en charge plus adaptée des victimes de brûlures dans la région de Kolda, confrontée à de nombreux accidents domestiques et professionnels.



« On avait parfois du mal à gérer les cas de brûlures à degrés élevés dans la salle des urgences, où étaient également pris en charge d’autres patients », a expliqué Dr Amadou Korka Diallo. La nouvelle salle devrait ainsi améliorer considérablement les conditions d’accueil, de surveillance et de traitement des patients brûlés.



La prise en charge gratuite du pied bot



La clinique dédiée au pied bot vient également répondre à un besoin important en matière de chirurgie pédiatrique. Le chirurgien pédiatre Dr Sarr a rassuré les populations sur la gratuité de la prise en charge de cette malformation au niveau de son service.



Cette annonce constitue un motif de soulagement pour de nombreuses familles du Fouladou, qui pourront désormais bénéficier localement d’une prise en charge spécialisée, sans avoir à supporter les contraintes liées aux déplacements vers d’autres régions.



Avec le quatrième bloc opératoire SONU, la salle des brûlés et la clinique du pied bot, le CHR de Kolda franchit ainsi une nouvelle étape dans le renforcement de son plateau technique et l’amélioration de la qualité des soins. Ces nouvelles infrastructures sont appelées à contribuer à une meilleure réponse aux besoins sanitaires des populations de la région.