Tentative de meurtre sur une bonne: le procureur requiert le mandat d'arrêt contre la nièce de Ismaîla Madior Fall

Ndèye Maïmouna Anta Fall, nièce de l'ancien garde de Sceaux, Ismaîla Madior Fall est au coeur d'une affaire de tentative de meurtre sur une bonne de 16 ans.



Les faits. Une domestique accuse sa collègue ainsi que la fille de sa patronne de l'avoir balancée du 3e étage d'un immeuble. La fille s'en est sortie après un mois dans le coma, une incapacité de parler et une Incapacité totale de travail de 90 jours. Mais, la fille de sa patronne, Ndèye Maïmouna Anta Fall, nièce de l'ancien garde de Sceaux, Ismaila Madior Fall, n'a fait que 90 jours en prison avant de bénéficier d'une liberté provisoire. Ce qui a étonné l'avocat et même le représentant de la société.



Dans ses réquisitions hier mercredi, devant la barre de la Chambre criminelle de Dakar, l'avocat a sollicité 5 ans de réclusion criminelle contre les deux accusées. Le procureur de la République quant à lui, a demandé un mandat d'arrêt contre Ndèye Maïmouna Anta Fall.



Pour sa part, la miraculée Nogaye Niang a réclamé 25 millions F Cfa à titre de dommages et intérêts. Délibéré le 5 janvier 2021, renseigne "Les Echos".