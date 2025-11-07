Tera-meeting : Sonko exhorte les chauffeurs à la vigilance et les militants à éviter toute bousculade

À quelques heures du Tera-meeting prévu sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor, le président de Pastef-Les Patriotes, Ousmane Sonko, a adressé un message à ses militants et sympathisants. Il a notamment appelé les chauffeurs à la plus grande prudence, afin de garantir « zéro incident et zéro accident » lors du rassemblement du 8 novembre.
« Ce sera un grand rassemblement, un tournant, et nous souhaitons une réussite totale. Nous devons le réussir sur le fond comme sur la forme. L’engouement qu’il suscite montre que Pastef n’a rien perdu de sa notoriété », a déclaré le leader des Patriotes.
Ousmane Sonko a lancé un appel appuyé à tous les participants pour une arrivée en toute sécurité : « J’invite les chauffeurs à plus de prudence et à éviter tout accident. Au retour également, ils doivent redoubler d’attention, car c’est un moment de fatigue. Nous voulons zéro incident et zéro accident pour ce rassemblement. »
Il a par ailleurs invité militants et sympathisants à respecter strictement les consignes des organisateurs, à éviter les bousculades et à contribuer ainsi à la bonne tenue de l’événement.
Sonko a enfin exhorté les participants à écouter les messages « attentivement et avec sérénité » au moment de leur délivrance.
