Terribles révélations d'un suspect: une partie de la drogue saisie au Port avait déjà commencé à circuler à Dakar

Un marchand ambulant du nom de Daouda Bâ, arrêté et cuisiné dans l'affaire de la drogue volée au Port de Dakar, a révélé aux enquêteurs comment une partie de la drogue a été extraite au Port de Dakar pour être vendue dans certains coins de la capitale sénégalaise.



Le journal Libération, qui rapporte les propos du sieur Ba informe que ce dernier dit n'être qu'un simple courtier/ Il a proposé aux enquêteurs de les conduire auprès du propriétaire de la drogue qui l'attendait à la station Shell de l'unité 17 des Parcelles Assainies.



Ce dernier, qui s'appelle Ousmane Barry plus connu sous le nom de "Kaw", l'avait approché pour lui demander de lui trouver un acquéreur, car il avait avec lui une importante quantité de cocaïne acquise au Port de Dakar.



Bâ de préciser avoir ponctionné une première quantité de drogue estimée à 100 grammes qu'il déclare avoir vendu au nommé Baïdy, un baron du trafic de drogue domicilié à Fann Hock. Ce dernier sera cueilli à son tour.



Les prélèvements faits sur les 28 grammes retrouvés sur le marchant ambulant et sur les 691,7 grammes saisis au domicile de "Kaw" attestent que la drogue saisie sur les mis en cause présente les mêmes caractéristiques que celle saisie au Port.