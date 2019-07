Terrorisme: Boko Haram, 10 ans d'expansion continue

Voilà dix ans que le groupe Jamā‘at ahl al-sunna li’l-da‘wa wa’l-jihād, plus connu sous le nom de « Boko Haram » sévit sur le pourtour du bassin du Lac Tchad. Dix ans d'attentats kamikazes et d'enlèvements massifs de populations. Dix ans d'affrontements meurtriers avec les forces de sécurité. Ce qui n'était au mitan des années 2000 qu'une secte d'étudiants se réclamant des talibans afghans et soucieuse de voir une charia totale appliquée, s'est muée en un groupe jihadiste meurtrier. Point de bascule : l'insurrection de Maiduguri. Elle a démarré, il y a dix ans, jour pour.