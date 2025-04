Terrorisme: quelles conséquences aura le départ du Niger de la Force multinationale mixte?

Le Niger a officiellement annoncé samedi 29 mars 2025 son retrait de la Force multinationale mixte (FMM), une coalition créée dans les années 1990 et relancée en 2015 pour lutter contre les groupes terroristes dans la région du lac Tchad. Cette force regroupe initialement quatre pays : le Tchad, le Cameroun, le Nigeria, et le Niger. Selon les autorités nigériennes, ce retrait s'explique par une volonté de renforcer la sécurisation de ses sites pétroliers, notamment l'oléoduc qui transporte le brut nigérien vers le Bénin, régulièrement attaqué. Mais quelles sont les répercussions de cette décision sur la lutte contre le terrorisme dans la région et quelle est la réalité de la force aujourd'hui ?

RFI

div id="taboola-below-article-thumbnails">