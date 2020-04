Tester un vaccin contre le Covid-19 «en Afrique»: Diouf Sarr clos le débat (Vidéo)

Le Ministre de la Santé et de l'Action sociale Abdoulaye Diouf Sarr a mis fin aux débats suscités suite à l'entretien diffusé par la télévision LCI entre un chercheur de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et un chef de service de l’hôpital Cochin (Paris), suggérant des tests de vaccins en Afrique



" Je vais répondre de manière ferme, le Sénégal n'est pas concerné et n'envisage de prendre le vaccin. Ma position en ma qualité de ministre me donne une place privilégiée au niveau de l'OMS Afrique et une décision allant dans ce sens n'est pas prise à ce niveau", a t-il soutenu dans l'émission Jakaarlo sur la TFM, vendredi.