'Tests sur des Africains' : Le Club des avocats au Maroc annonce une plainte contre un médecin français pour "diffamation raciale"

Le Club des avocats au Maroc a décidé de porter plainte contre le Pr Jean-Paul Mira chef du service de réanimation de l’hôpital Cochin à Paris pour "diffamation raciale", après avoir tenu sur la chaîne LCI des propos sur une éventualité de faire un test sur les Africains, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.



« Suite aux propos abjectes, haineux et racistes prononcés sur la chaîne d’information @LCI par le Pr Jean-Paul Mira chef du service de réanimation de l’hôpital Cochin à Paris , le Club des Avocats Au Maroc a décidé de porter plainte pour diffamation raciale auprès du Procureur de la République. La plainte sera déposée par Me Mourad Elajouti et Me Saïd Maâch Avocats au Barreau de Casablanca » affirme le Club des Avocats au Maroc dans un post Facebook.