Thiadiaye : le collectif des agriculteurs s’insurge contre leur maire.

Le collectif des agriculteurs de Thiadiaye s’insurge contre le morcellement de leur champ entamé par la municipalité. Ces paysans pointent du doigt le maire, par ailleurs directeur de cabinet du président de la République. Selon eux, Omar Youm ne les a pas consultés avant de prendre une telle décision.Mbaye Sène, leur porte-parole au micro de zik fm, explique : « Nos terres que nous avons l’habitude de cultiver, on n’acceptera pas qu’elles soient morcelées en parcelles. Nous ne comprenons pas la décision prise par le maire de Thiadiaye. On ne peut pas laisser des parcelles inhabitées à Thiadiaye et venir maintenant en dehors de Thiadiaye morceler les terres cultivables ».Pour M. Sène, «ces terres-là, c’est notre gagne-pain. C’est là où nous devons gagner les ressources nécessaires pour survivre. On ne va pas laisser le maire morceler ces terres-là. Le minimum était d’appeler les paysans et de discuter avec eux ».