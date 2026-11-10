Thiaroye : Saisie de 67,85 kg de chanvre indien et arrestation d'un trafiquant à Wakhinane

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a interpellé un individu pour détention et trafic de chanvre indien le 9 novembre 2026, saisissant une quantité totale de 67,85 kg de drogue répartie en trois balles de 26,75 kg, 27,65 kg et 13,45 kg.



Exploitant un renseignement opérationnel signalant un réseau de trafic de drogue dirigé par le suspect dans le secteur de Wakhinane, la brigade de recherches a mené une opération d'investigation. Les enquêteurs ont mis en place un dispositif de surveillance dans une ruelle du quartier à partir de 14 h 30 min. Aux environs de 17 heures, le mis en cause s’est présenté à bord d’un véhicule de marque Ford Edge avant de descendre pour fumer une cigarette, moment choisi par les forces de l'ordre pour intervenir.



À la vue des policiers, le suspect a pris la fuite à pied en abandonnant son automobile. Rattrapé à l'issue d'une course-poursuite, l'individu a été ramené à son véhicule où la perquisition a permis de découvrir les 67,85 kg de chanvre indien, ainsi qu’une tenaille, un brin, un rouleau de ruban adhésif, une carte d’identité, un permis de conduire, une carte grise et une plaque d’immatriculation. La fouille corporelle s'est soldée par la découverte d'une somme d’argent retenue comme le produit de la vente de stupéfiants.



Une enquête a été ouverte par les services du commissariat de Thiaroye. La drogue, le véhicule et le matériel ont été consignés au poste de police, et le suspect a été placé en garde à vue.