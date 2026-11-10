Hommage à un illustre fils du terroir : le lycée de Nguéniène va porter le nom de feu Ousmane Tanor Dieng

Le lycée de Nguéniène sera prochainement rebaptisé du nom de feu Ousmane Tanor Dieng (1947-2019), ancien secrétaire général du Parti socialiste et ancien président du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT), selon une annonce faite ce mardi 10 novembre 2026 par le directeur de l’Enseignement moyen secondaire général, Dr Saliou Ndiaye.



Lors de la cérémonie de la levée des couleurs organisée dans l'établissement, le responsable éducatif a déclaré que « de concert avec l’Association des parents d’élèves, précisément son président, nous avons décidé de dénommer le lycée de Nguéniène lycée Ousmane Tanor Dieng ». Dr Saliou Ndiaye a indiqué que « la procédure de dénomination suit actuellement son cours administratif, avec l’élaboration d’un projet de décret par le ministère de l’Éducation nationale, qui sera ensuite transmis au président de la République pour décision ».



Selon le directeur de l'Enseignement moyen secondaire général, cette initiative vise à perpétuer la mémoire d’un fils de Nguéniène dont le parcours administratif et politique a marqué l’histoire du Sénégal. Né le 2 janvier 1947 dans la commune et diplômé de l'Université Cheikh Anta Diop puis de l'École nationale d'administration et de magistrature (ENAM), Ousmane Tanor Dieng est entré au ministère des Affaires étrangères en 1976. Il a notamment exercé les fonctions de conseiller diplomatique des présidents Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf, dirigé le Parti socialiste à partir de 1996, puis présidé le HCCT dès 2016, avant son décès survenu le 15 juillet 2019 à Bordeaux.