Naufrage au large de Lompoul : l'État annonce une aide de 1 million FCFA par famille de victime et durcit le ton contre les passeurs

La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités, Marie Angélique Mame Selbé Diouf, a annoncé ce mardi 10 novembre 2026 l'octroi d'une aide d'un million de francs CFA à chaque famille endeuillée par le naufrage d'une pirogue de migrants au large de Lompoul, dans le département de Kébémer, un drame ayant causé la mort de 39 personnes.



À l’issue de sa visite auprès des proches des victimes, la ministre a déclaré que « nous sommes auprès des familles endeuillées à la suite de ce drame », qualifiant l'événement de « tristesse qu’on ne peut véritablement pas décrire ». Le versement de cette enveloppe financière n'est pas encore effectif, les services ministériels travaillant à la finalisation des modalités d’identification des ayants droit.



Au cours de ses échanges sur le terrain, Marie Angélique Mame Selbé Diouf a souligné que « la question est globale et multidimensionnelle » et ne saurait s'expliquer « uniquement par le chômage et la pauvreté ». La ministre a appelé au renforcement des sanctions à l'encontre des passeurs et de l'ensemble des réseaux impliqués dans l'organisation des départs clandestins, tout en invitant les jeunes à la sensibilisation, affirmant que « la réussite, ce n’est pas forcément à l’étranger » et que « ce pays doit être construit par sa jeunesse ». En réponse aux doléances des maires locaux, notamment sur le désenclavement et la détérioration des récoltes faute de débouchés, la ministre s'est engagée à transmettre ces requêtes au gouvernement afin de favoriser l'emploi des jeunes dans leurs terroirs.