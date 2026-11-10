Rentrée 2026-2027 : Moustapha Mamba Guirassy promet des mesures urgentes pour les lycées de Kaffrine et Sédhiou

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, s'est rendu ce mardi 10 novembre 2026 au Lycée Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) de Kaffrine dans le cadre du suivi de la rentrée scolaire 2026-2027.



Cette immersion a permis au tutélaire du département d'échanger avec la communauté éducative et les représentants des parents d'élèves sur les défis majeurs des établissements de Kaffrine et de Sédhiou. Les discussions ont porté sur la maintenance des infrastructures, l'amélioration du cadre de vie, la qualité de l'alimentation, le suivi des bourses et l'harmonisation du statut des enseignants. Face à ces enjeux, des solutions urgentes seront prises pour répondre à l'ensemble des préoccupations exprimées sur le terrain.



Au cours de sa rencontre avec les élèves du lycée, le ministre a félicité les pensionnaires pour leurs résultats scolaires ainsi que pour leur discipline et leur résilience au quotidien. La journée a été marquée par la plantation d'un arbre par le ministre dans les jardins de l'établissement aux côtés de la ministre de l'Environnement du gouvernement scolaire.