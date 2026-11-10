« Incohérences chiffrées »: le projet de budget 2027 du ministère de la Microfinance rejeté par les députés

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, élargie à la Commission des Affaires économiques, a rejeté le projet de budget 2027 du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire (MMESS), ce mardi 10 novembre 2026, à l'issue de son examen défendu par le ministre Alioune Dione.



Pour l’exercice 2027, le projet de budget du département ministériel a été arrêté à la somme de 7 543 646 353 FCFA en crédits de paiement, contre 7 727 939 616 FCFA dans la loi de finances initiale de 2026, marquant une baisse de 184 293 263 FCFA en valeur absolue et de 2,38 % en valeur relative. Cette contraction des ressources budgétaires illustre les contraintes financières du département.



Au cours des débats, les parlementaires ont interpellé le ministre sur des incohérences relevées dans les données chiffrées présentées et ont exprimé des réserves quant à la sincérité, à la cohérence et à la fiabilité des prévisions budgétaires soumises à leur évaluation. À l’issue des échanges, les membres des commissions se sont prononcés à la majorité contre l'adoption du document budgétaire.