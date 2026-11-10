Gambie / Présidentielle 2026 : Adama Barrow axe sa campagne sur les infrastructures, l'agriculture et l'emploi des jeunes

Le président gambien Adama Barrow a annoncé sur sa page Facebook, avoir soumis ses documents de candidature au nom de la Grande Alliance du Parti national du peuple (NPP) en vue de l'élection présidentielle prévue le 5 décembre 2026.



Le chef de l'État sortant a indiqué que les cinq prochaines années de son gouvernement s'inscriront dans la continuation du programme « Yiriwa ». Ce projet vise prioritairement l'élargissement des réseaux routiers et électriques, ainsi que le renforcement de la connectivité pour faciliter l'accès des communautés aux services sociaux de base, notamment la santé et l'éducation.



Le programme du candidat du NPP prévoit également la modernisation du secteur agricole et la facilitation de l'accès aux marchés afin de garantir la sécurité alimentaire. Sur le plan socio-économique, Adama Barrow a souligné l'objectif de renforcer les capacités des jeunes pour favoriser la création d'emplois et soutenir la croissance. Le président sortant s'est engagé à consolider les institutions nationales par des politiques adaptées et le respect de l'État de droit au sein d'un environnement démocratique.