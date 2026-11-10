Touba : la réunion du CLD fixe le dispositif d'organisation du Magal de Kazou Rajab 2027

Le Comité local de développement s'est réuni ce mardi 10 novembre 2026 à Touba Mosquée, sous la présidence du sous-préfet de Ndame, Djidiack Kital, pour examiner les préparatifs du Magal de Kazou Rajab prévu les 5 ou 6 janvier 2027.



La rencontre a réuni le comité d'organisation et les chefs de services techniques afin de fixer les dispositions sanitaires, sécuritaires, hydrauliques, énergétiques et d’assainissement. Le sous-préfet de Ndame a annoncé un renforcement des actions de prévention et de sécurité par les forces de défense et de sécurité, tout en invitant « les populations à collaborer avec les services compétents ». Les départements de la santé et de l'hygiène ont planifié des interventions de désinfection, de sensibilisation et de prise en charge médicale, tandis que des mesures spécifiques visent la continuité de la distribution d'eau potable, d'électricité et le contrôle des produits de consommation.



Le président du comité d’organisation, Cheikh Ahmadou Babari Mbacké, a exhorté l'ensemble des parties prenantes à la mobilisation. Le guide religieux a formulé des prières pour le bon déroulement de l'événement et a appelé les conducteurs à la prudence pour atteindre l'objectif d'absence d'accident sur les axes routiers. Le Magal de Kazou Rajab commémore la naissance de Serigne Mouhamadou Fadilou Mbacké (1888-1968), deuxième Khalife général des mourides et fils du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba.