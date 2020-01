Thiaroye: les impactés du Ter annoncent une marche le vendredi 17 janvier

Le collectif des impactés du Train express régional (Ter) à Thiaroye, un des d'arrondissement de la ville de Pikine, dans la banlieue dakaroise, va battre le macadam vendredi 17 janvier 2020. Au nombre de 300 familles, ces membres évoquent le non-respect des engagements de l’État et la non-attribution des parcelles qui leur sont octroyés.



« Cette marche, prévue le 17 janvier 2020, est une marche de protestation, mais aussi, ce sera une marche pour apporter l’information à la haute autorité de ce pays. Je ne pense pas que le Gouverneur et le Préfet puissent être à même de mettre des bâtons dans les roues des impactés du Ter », a déclaré Mamadou Diabé Wane, porte parole du jour.

Face à la presse, ces familles ont demandé à ce que la bonne information soit transmise au chef de l’État, Macky Sall. « Il faut dire au président de la République que nous n’avons pas reçu nos parcelles. Nous ne savons mêmes pas où se situe les parcelles, on nous a juste donnés des notifications et ces notifications ne couvrent pas l’ensemble des familles impactées », ont-ils pesté.



Les impactés du Ter à Thiaroye ont eu une grande surprise au cours de leur conférence de presse. En effet, les éléments de la brigade de Gendarmerie de la localité qui se sont invités à la partie, leur ont sommé de déguerpir les lieux.