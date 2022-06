Thiaroye-sur-mer : un père de famille de 65 ans accusé d’avoir violé sa fille de 14 ans

Une affaire d’inceste secoue Thiaroye-sur-mer, une localité de la banlieue dakaroise. Un père de famille âgé de 65 ans est accusé d’avoir violé à deux reprises sa fille de 14 ans, nommée F.Gaye.



L’affaire a été révélée par un dénonciateur anonyme qui a alerté les éléments de la brigade de protection des mineurs de la Sûreté urbaine (SU). L’enquête ouverte sur cette affaire a permis de découvrir que la jeune fille D.Gaye était une présumé victime de son père.



Entendue par les enquêteurs, la fillette qui a tenté de prendre le contrepied du dénonciateur, s’est finalement confiée aux éléments de la Su en faisant des aveux de tailles.



«Mon père me faisait voir des films porno via son téléphone dans notre chambre en présence de ma mère. Il a couché avec moi à deux reprises », a-t-elle déclaré. Précisant que le vieux B. Gaye profitait du fait qu’elle dormait dans le lit de ses parents pour abuser d’elle.



Selon le dénonciateur, la mère de la présumée victime serait témoin oculaire des faits avancés. Interrogée, la dame, une lavandière, a laissé entendre que son mari trouvait des prétextes pour rester seul avec leur fille, par exemple en refusant qu’elle l’accompagne, pour l’aider lorsqu’elle part faire le linge chez des particuliers.



Constatant que sa fille est restée un mois sans voir ses règles, N. A. Thiaw a tenu a souligné aux enquêteurs que si celle-ci tomberait en enceinte, ce serait l’œuvre de son père : «Une chose est sûre, si elle tombe enceinte, ce serait l’œuvre de son père parce que de nombreuses fois, ma fille est restée seule avec lui dans notre chambre », a-t-elle lâché et rapporté par Libération.



Interrogée sur les visionnages de films porno et des viols dont elle serait témoin, elle n’a ni confirmé ni infirmé les agressions sexuelles. Toutefois, elle a reconnu que son époux a l’habitude de regarder des films pornographiques dans la chambre qu’ils partagent avec leur fille. Elle a ajouté avoir alerté sa belle-famille sur ces agissements de son mari.