Thiaroye : un Sdf ivre s’écroule dans la rue et meurt

Une veille de fête qui a viré au drame à Thiaroye, un quartier de la banlieue dakaroise. Un individu sans domicile fixe (SDF), bien connu pour ses activités de jeu de hasard sur la voie publique, a perdu la vie après une nuit de consommation excessive d'alcool. Les faits se déroulent dans la nuit de mardi à mercredi, à la veille de la fête de la Korité.



L'individu, âgé de 50 ans, avait passé la journée à jouer avec un compagnon dans les rues de Grand-Yoff avant de rejoindre un bar du quartier Darou Salam 1 à Thiaroye pour continuer la fête, informe L’Observateur. Comme à leur habitude, ils ont consommé de l'alcool en grande quantité avant que la tragédie ne survienne.



Vers minuit, alors que le bar était fermé, le groupe d'individus s'était installé à l'extérieur pour continuer à boire. C'est là que l'homme a été pris de vomissements violents, suivis d'un écoulement abondant de sang par les narines et la bouche. Malgré l'intervention rapide des secouristes et de la police de Thiaroye, l'individu est décédé sur les lieux.



Selon les témoignages recueillis, l'homme souffrait de problèmes de santé depuis un certain temps mais refusait de consulter un médecin, préférant se soigner avec des médicaments achetés dans la rue.



L'autopsie, qui a eu lieu à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff, permettra d'établir les causes exactes du décès.