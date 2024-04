Thiaroye : un homme se suicide et laisse une lettre à sa femme pour demander pardon

Une tragédie a frappé le quartier Cheikh Guèye à Touba-Thiaroye. Un homme de 31 ans, nommé Oumar Diallo, a été retrouvé sans vie dans sa chambre après s'être apparemment suicidé. Son corps a été découvert par l'un de ses colocataires, pendu à une corde attachée à une poutrelle, trente minutes seulement après la rupture du jeûne.



Selon les informations rapportées par L'Observateur, Oumar Diallo aurait laissé un message déchirant à son épouse dans lequel il exprimait ses regrets quant à la manière dont les choses se sont déroulées. «Je suis désolé mon amour, j’aurais aimé que cela se termine autrement», lui aurait-il écrit dans une note d’adieu que le journal assure avoir parcouru. Le couple s'était uni il y a moins de trois mois, le 17 janvier dernier, et vivait dans cette chambre en tant que locataires.



Le quotidien indique également que la victime a été retrouvée vêtue d'un tee-shirt « All Star » et d'un jean bleu, avec une barbe « légèrement fournie ».



Après la découverte du corps, un infirmier du poste de santé de Thiaroye a constaté le décès, tandis que la police a effectué des constatations sur les lieux. La dépouille a ensuite été transportée dans un établissement de santé local. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes du décès d’Oumar Diallo.