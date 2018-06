Thiat : «Ce 23 juin coïncide avec le 40e jour de l’étudiant assassiné par le pouvoir de Macky Sall»

Le mouvement «Y en a marre» promet au régime de Macky Sall d’autres mobilisations qui seront plus fortes que celle du 23 juin 2011. En effet, pour Thiat, les mêmes faits qui étaient à l’origine de la sortie des Sénégalais dans les rues demeurent toujours et sont plus marqués avec Macky Sall. Il s’en veut pour preuve le décès de Mohamed Fallou Sène tué à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, le 15 mai dernier, alors qu’il réclamait le paiement de sa bourse.



«Le 23 juin coïncide avec le 40e jour de du décès de l’étudiant assassiné par le pouvoir de Macky Sall. Donc c’est un 23 juin très spécial. Et puis, il faut qu’on se remémore cette date. Parce que Macky Sall et son gouvernement donnent l’impression d’avoir oublié ce qui s’est passé il y a 7 ans. Et nous avons la responsabilité de le leur rappeler et de leur montrer que de la même manière que le peuple s’est mobilisé, le peuple peut se mobiliser une autre date parce que chaque date a son importance dans l’histoire d’un pays », a-t-il déclaré.



A l’en croire, le combat est loin d’être gagné car l’objectif ultime est de changer le Sénégal : «Il y aura d’autres dates peut-être qui seront plus fortes que le 23 juin 2011. Qu'on reste mobilisés et qu’on reste forts et que tout le monde soit alerte. Le combat continue parce que le Sénégal doit changer et il changera», martèle-t-il.