Thierno Alassane Sall après le décès de ABC : "Je perds un ami et un frère d'armes"

Les hommages affluent après le rappel à Dieu de l'ancien médiateur la République, Alioune Badara Cissé, survenu hier, samedi 28 août . Rendant un brillant hommage au défunt, Thierno Alassane Sall dit avoir perdu " un ami et frère d'armes".



"La disparition d'Alioune Badara Cissé est un choc. Le Sénégal perd un homme d'État, un serviteur sincère, dévoué, d'un grand raffinement intellectuel. Je perds un ami et un frère d'armes, le frère des républicains. Mes condoléances à sa famille et au peuple sénégalais", a-t-il écrit via sa page Facebook.