Thierno Alassane Sall demande des comptes sur les 37 milliards destinés à l’électrification rurale

Le député Thierno Alassane Sall revient à la charge sur ce qu’il considère comme « un flou inquiétant autour de l’utilisation de fonds publics. » Sur sa page Facebook, il dénonce l’absence de réponse du gouvernement sur une première tranche de 37 milliards FCFA décaissés par la banque Santander, dans le cadre d’un projet global de 91 milliards destiné à l’électrification rurale.



« Le régime actuel use et abuse du Jub, Jubbal, Jubbanti, jusqu’à afficher ce slogan dans nos rues. Il refuse pourtant obstinément de répondre à mes questions de député sur l’utilisation d’une première tranche de 37 milliards décaissés par la banque Santander dans le cadre d’un projet de 91 milliards destinés à l’électrification rurale », écrit-il.



Selon le parlementaire, les autorités n’ont toujours pas expliqué comment cette somme a été utilisée, ni précisé quels bénéficiaires ou projets concrets en ont découlé. Il prévient cependant que le silence du pouvoir ne l’arrêtera pas. « Mais, tôt ou tard, la lumière sera faite », promet Thierno Alassane Sall.



Appelant à plus de transparence, il affirme poursuivre ses propres « investigations » pour que les Sénégalais sachent « à quoi cet argent a servi. Ou qui en a bénéficié ».