Thierno Alassane Sall sur le remaniement : « le Président Diomaye a cédé aux pressions des Pastefiens »

Thierno Alassane Sall s’est prononcé sur le dernier remaniement ministériel effectué par le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Le leader de la République des Valeurs estime que ce réaménagement gouvernemental traduit une concession du chef de l’État face aux « pressions exercées par les Pastefiens sur les portefeuilles de la Justice et de l’Intérieur ».



L’intégralité du texte :



Deux ou trois enseignements de la formation laborieuse d’un gouvernement annoncé depuis le 28 juillet, censé mettre en œuvre le plan de redressement économique :



– Le Président Faye a finalement cédé aux dernières pressions des Pastefiens sur la Justice et l’Intérieur, livrant à son contempteur de Premier ministre deux ministères de souveraineté. On peut donc s’attendre à une accentuation de la répression et de la vengeance politiques ;



– Les réformes économiques attendront. Des ministres notoirement incompétents ont été maintenus, faute d’accord entre le Président et son Premier ministre ;



– La guerre froide au sein du régime va perdurer et se propager insidieusement dans la haute administration et les institutions de la République.



La stratégie du pourrissement, choisie par le « président légal » face à Iznogoud, le « président légitime », est un aveu de faiblesse qui finira par casser le pays.