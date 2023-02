Thiès: Idy fait l'éloge du Dr Babacar Diop et revient sur sa leçon de morale lors de la présidentielle de 2019

Le président du Conseil économique social et environnemental (CESE), Idrissa Seck s’est rendu, ce mercredi, au domicile de Dr Babacar Diop, maire de Thiès, pour lui présenter ses condoléances suite au décès de Cheikh Mbacké Diop, père du 1er magistrat de la ville de Thiès (Babacar Diop). Une occasion pour le patron de Rewmi de faire des révélations sur les propos qu’il a tenus à l’endroit de l’opposition notamment d’Ousmane Sonko, mais aussi d’évoquer ses relations avec le maire de Thiès Babacar Diop.



"Le maire Babacar Diop fait partie de mes jeunes frères pour qui j’ai de l’affection et du respect pour son savoir et ses valeurs. Aujourd’hui, il occupe le poste de maire de la ville de Thiès. J’ai été aussi maire de Thiès. Toutefois, en tant que maire de la ville, je suis son administré. Je suis venu présenter mes condoléances à mon jeune frère Babacar Diop. C’est quelqu’un que j’ai toujours estimé du fait que les étudiants n’ont jamais manqué de lui témoigner leur confiance pour diriger leur Amicale", a témoigné Idrissa Seck à l'endroit de son ancien collaborateur.



En 2019, s'est rappelé le Président du parti Rewmi "son parti (FDS Gulewars) qui m’a investi comme candidat à la Présidentielle à l’issue d’un congrès. A la proclamation des résultats, certains nous ont attribué la victoire confisquée par le pouvoir. Par contre, d'autres on dit que notre coalition était classée deuxième."



Idrissa Seck de faire savoir dans son argumentaire qu'il a regroupé "tous les candidats de l’opposition notamment Ousmane Sonko, Madické Niang et Cheikh Issa Sall. Je leur ai dit que celui qui a l’ambition de diriger un pays doit éviter d’y mettre le feu et le réduire en cendres. Les jeunes nous invitent à descendre dans les rues pour manifester. Mais ce n’est pas la solution. J’ai donc refusé de descendre dans la rue. Je me suis gardé d’introduire un recours auprès du Conseil constitutionnel."



Quelques mois plus tard, le président de la République a initié un dialogue national. Au sein de l’opposition, le candidat malheureux à l'élection présidentielle de 2019, de révéler que "nous étions tous d’accord pour discuter des problématiques qui intéressent la vie de notre Nation."



Déthié Fall, qui était alors son proche collaborateur, avait représenté l’opposition au dialogue national sous la conduite du défunt général Niang.