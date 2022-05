Thiès: l'homme qui a tenté d'égorger un enfant de 8 ans arrêté

La police a mis aux arrêts l'agresseur présumé de l'enfant au quartier Darou Salam de Thiès. L’arrestation a été faite par les éléments du commissariat du 1er Arrondissement de ladite ville dans l’après-midi du vendredi. Les amis et proches de la famille de l'enfant qui a subit la tentative d'assassinat se sont rués vers le commissariat à l'annonce de l'arrestation.



« Je suis venu ici parce que j’ai été informé que l’agresseur de l’enfant a été effectivement interpellé, et en un temps record. J’ai d’ailleurs trouvé la famille devant le commissariat. Et là, nous pouvons dormir tranquilles », a jubilé Dame Diakhaté, un notable au quartier Darou Salam interrogé par i-Radio.



Pour rappel, les faits se sont déroulés samedi dernier. Un garçon de 8 ans élève en classe de CP à l'école Darou Salam 1 dans la périphérie Est de Thiès, a été victime d'une agression sauvage. Son bourreau avait commencé à l'égorger après l'avoir poignardé au ventre et tailladé à l'épaule. L'enfant qui a eu la vie sauve, a été ensuite évacués à l'hôpital Amadou Sakhir Ndieguene de Thiès où il était sous soins intensifs