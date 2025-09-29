Thiès : quatre (04) individus arrêtés et placés en garde à vue après une violente agression

Les éléments du Commissariat du 1er arrondissement de Thiès (70 kilomètres de Dakar) ont procédé, le 26 septembre dernier, à l’interpellation de quatre (04) individus pour « association de malfaiteurs, vols multiples commis la nuit en réunion avec violences, usage d’armes blanches et de moyens de transport ». Selon une publication de la police sur sa page Facebook de ce lundi, ces interpellations font suite à une délégation judiciaire consécutive au déferrement d’une bande, le 27 février dernier, pour des faits similaires.



Les suspects étaient activement recherchés par les services de police de Thiès pour avoir violemment agressé, à l’aide d’une machette, un conducteur de moto Jakarta durant la nuit du 7 au 8 septembre dernier, aux environs de 4 heures du matin, dans le quartier Médina Fall de Thiès. La victime avait déposé plainte à la permanence, munie d’un certificat médical attestant d’une incapacité temporaire de travail de trente (30) jours.



Selon les déclarations des mis en cause, leur mode opératoire consistait à se déplacer à trois sur une moto Jakarta, armés de machettes, afin de sillonner les rues sombres de la ville de Thiès à la recherche de potentielles victimes. Lorsqu’ils repéraient un conducteur de moto Jakarta, ils le prenaient en chasse. Arrivés à sa hauteur, l’un des malfaiteurs lui assénait des coups dans le but de le déséquilibrer, le faire chuter et s’emparer de sa moto.



L’un des individus interpellés était déjà recherché par le Commissariat du 1er arrondissement de Thiès pour avoir participé, dans la nuit du 9 au 10 juillet dernier, à l’agression d’un homme, lequel avait reçu des coups de machette avant d’être dépouillé de la somme de huit cent mille (800 000) francs CFA.



Toujours selon la police, la poursuite de l’enquête a permis l’interpellation de leur receleur à la gare routière de Thiès. Ce dernier a reconnu avoir acheté la moto volée pour la somme de cent mille (100 000) francs CFA. Les mis en cause ont été placés en garde à vue, et l’enquête se poursuit pour mettre la lumière sur cette affaire.