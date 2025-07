Thiès : six (6) blessés graves après l’explosion d’un camion, les habitants interpellent les autorités

Six (6) personnes ont été grièvement blessés à la suite d’une explosion d’un camion, mardi 22 juillet 2025 à Thiès (Ouest), au quartier Dakar2. Les victimes tous des soudeurs qui s’affairaient à réparer le Camion. L’explosion a également endommagé le réseau électrique local. Selon le correspondant de la TFM, les 7 jeunes qui se trouvaient dans le Camion ont été évacués à l’hôpital régionale Ahmadou Shakir Ndieguene Ndour de Thiès.



Un fait déploré par les habitants du quartier Dakar 2 qui dénoncent par la même occasion le stationnement anarchique des camions qui a fini par installer l’insécurité dans le quartier. Ils révèlent avoir interpellé les autorités compétentes, notamment le préfet et le gouverneur, mais sans suite favorable.



Ces habitants de Dakar2 et Mbour1 de Thiès exigent que ces camions soient délogés de leur quartier parce que disent-ils les malfaiteurs se refugient dans ces camions pour faire leurs forfaitures. Ils déplorent également le fait que les soudeurs laissent la charge des réparations à des jeunes sans prendre en compte les risques avec le contact du courant. Ces habitants ont fait savoir que "ce genre d’accident sont fréquents à Thiès, et là où se garent les camions, c’est une zone sous haute tension". Ils ont fait savoir que le maire Mamadou Djitté avait demandé à l’Etat de leur octroyer un espace sur les terrains de Mbour 4 pour servir de garage aux camions gros porteurs afin de libérer les quartiers. Mais, jusqu’à présent, rien n’est encore fait.



Ils invitent ainsi les autorités à donner une suite à cette requête, parce que l’insécurité gagne du terrain avec les camions qui stationnent un peu partout dans presque tous les quartiers de Thiès, notamment Dakar2, Mbour 1… qui sont devenus des quartiers à danger.



Face à cette situation, ils réitèrent leur invite au gouverneur de trouver une solution et de déloger ces camions de leurs quartiers.