Thiès: un homme arrêté avec 2 millions Fcfa en faux billets

Le jeune homme, convaincu que les vendeurs de moutons, généralement analphabètes, n’ont aucune connaissance sur les faux billets de banque, s’est trompé de calcul. Car, le commissaire central de Thiès a déployé des éléments dans ces lieux pour assurer la sécurité des usagers.



C’est ainsi que les policiers ont eu vent de son « deal ». Ils l’avaient en repérage, et ils ont mis en place une souricière qui a permis de l’arrêter. Mbaye Badiane Diouf comptait blanchir ces faux billets et aller brader les moutons à Dakar.



Après avoir indiqué son lieu de résidence, le quartier Randoulène, à l’Angle Serigne Fallou à Thiès, les enquêteurs ont perquisitionné les lieux et sont tombés sur 1 400 000 Fcfa en faux billets de banque en plus des 600.000 qu’il avait sur lui lors de son arrestation au foirail.



Sans nier la paternité, Mbaye Badiane Diouf a été acheminé au poste et placé en garde à vue, avant d’être déféré au Parquet où il passera certainement la fête de Tabaski.