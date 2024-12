Thiès : un homme de 40 ans accusé de viol sur une fille de 13 ans

A. Ciss risque 10 ans de réclusion criminelle, si le juge de la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès suit le réquisitoire du procureur de la République. Agé de 40 ans, l'accusé est poursuivi pour viol, pédophilie et détournement de mineure du nom de B. Diop, âgée de 13 ans.



Les faits se sont déroulés à Keur Moussa (Thiès) en juin 2020. Ce jour-là A. Ciss, aurait attendu que les parents de la fille aillent au champ pour aller la trouver dans la chambre de sa mère. Pendant que B. Diop était en train de refaire le lit, A. Ciss l'aurait contrainte à entretenir des rapports sexuels.



Pendant l'acte il sera surpris par le frère de la fillette. Ce dernier va en parler à leur mère qui va amener la victime à l'hôpital pour consultation. Le certificat médical du médecin gynécologue du poste de santé de Pout a attesté un hymen cicatriciel évoquant des pénétrations sexuelles évidentes.



A la suite des examens médicaux, la mère de B. Diop, munie de ce document, est allée saisir la brigade de gendarmerie de Pout d'une plainte contre A. Ciss pour viol, pédophilie et détournement de mineure.



Ainsi, A. Ciss arrêté puis inculpé, il est placé sous mandat de dépôt à la prison de Thiès. Le mis en cause est ensuite jugé par la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Thiès. Devant la barre, le prévenu a nié les faits, se disant accusé à tort par la victime et ses parents.



Parallèlement, la partie civile a révélé que c'était la deuxième fois que A. Ciss s'en prenait à elle. Elle a ajouté que la première fois, le prévenu l'avait trouvée dans la chambre de sa mère, poussée dans le lit avant d'entretenir un rapport sexuel avec elle. Et pour la deuxième fois, elle a fait savoir que le vendredi 17 juillet 2020, aux environs de 11 heures,



A. Ciss était revenu chez eux pour refaire la même chose, « Il m'a trouvée dans la chambre de ma mère en train de refaire le lit, il m'a prise par le cou, poussée dans le lit avant de monter sur moi. Il a enlevé son slip et m'a pénétrée», a révélé B. Diop.

Sur cette affaire, le procureur de la République a écarté le délit de détournement de mineure et reconnu A. Ciss coupable de viol et pédophilie. Il a ainsi requis 10 ans de réclusion criminelle. Le verdict sera rendu le 23 décembre 2024.