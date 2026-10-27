Thiès : un mort et deux survivants extraits des décombres après l’effondrement d’un immeuble en construction

Les secours ont dégagé trois personnes des ruines de l’immeuble de deux étages en construction qui s’est effondré au quartier Sud-Stade, à Thiès. Le bilan provisoire fait état d’un mort et de deux survivants, tous de sexe masculin, selon le lieutenant-colonel Mame Diène Ndiaye, commandant du groupement d’incendie et de secours de Thiès.



D’après Mame Diène Ndiaye, l’intervention a mobilisé d’importants moyens lourds, complétés par les équipements déployés par la mairie de Thiès. Ces efforts ont permis d’extraire les trois victimes au bout d’environ trois heures. « Le bilan provisoire est de trois victimes dont deux extraites et une extraite sans vie. Toutes les victimes sont des genres masculins », a-t-il précisé, ajoutant que les recherches se poursuivent.



Selon le commandant, le dispositif de secours a également mobilisé 60 militaires du rang et sapeurs-pompiers, ainsi que dix engins et véhicules d’intervention, dont un véhicule spécialisé venu de Dakar. Les moyens lourds fournis par la mairie de Thiès et ceux de l’hôpital militaire de la ville ont aussi contribué aux opérations.