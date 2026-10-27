Sommet du GECF à Moscou : Abdourahmane Diouf représente le Sénégal aux côtés de Vladimir Poutine

Une délégation de la République du Sénégal, conduite par le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf, a pris part aux travaux du 8ᵉ Sommet des chefs d’État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF), tenu à Moscou les 26 et 27 octobre 2026.



À l’issue des réunions ministérielles préparatoires, le ministre a participé à la session du sommet, placée sous la présidence de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie. Les délibérations ont porté sur les grandes orientations stratégiques du marché gazier mondial, avec un accent particulier sur la garantie de la sécurité énergétique globale, la stabilisation des marchés ainsi que sur le rôle central du gaz naturel comme vecteur de transition énergétique et de croissance économique durable.



En marge de ces travaux de haut niveau, Dr El Hadji Abdourahmane Diouf s’est entretenu avec ses homologues de la Fédération de Russie, de la République d’Azerbaïdjan, de la République islamique d’Iran et de l’État du Qatar. « Ces audiences bilatérales ont permis de poser les jalons de partenariats stratégiques visant à accompagner les projets structurants du secteur des hydrocarbures au Sénégal », indique un communiqué du ministère.



Selon la même source, les échanges ont notamment porté sur la valorisation industrielle des ressources gazières nationales, l’accélération de la stratégie Gas-to-Power, le développement des infrastructures logistiques du pays et la promotion active du contenu local.



Par cette présence remarquée, le Sénégal réaffirme son engagement à jouer un rôle clé dans le dialogue énergétique mondial. « Cette démarche s’inscrit en parfaite harmonie avec les orientations stratégiques de la Vision Sénégal 2050, visant à faire de l’énergie un levier prioritaire de la souveraineté économique et de la transformation industrielle du pays », précise le communiqué.

