Santé : Le SAMES décrète une grève de 72 heures contre « l'inertie » du Gouvernement

Le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES) a décidé de monter au créneau, face à « l'inertie » persistante du Gouvernement et à des revendications non satisfaites.



Réuni en session extraordinaire, le Bureau Exécutif National (BEN) a vivement fustigé l'attitude du ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique.



Selon son communiqué, les propos du ministre invitant les médecins sénégalais à se faire recruter à l'étranger sont qualifiés d'« odieux » et témoignent d'« un profond mépris pour le corps médical et une incapacité manifeste à apporter des réponses concrètes aux difficultés du système de santé ».



En guise de riposte, le BEN, en accord avec le COMES et l'AIAIHS, a décidé de passer à l'action en décrétant « une grève de 72 heures les mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2026, sur toute l'étendue du territoire national, respect des urgences ».



Cette mobilisation sera également marquée par la tenue d'un point de presse le jeudi 29 octobre 2026 à Dakar, afin d'éclairer l'opinion publique sur les motivations de ce mouvement.



Afin de garantir l'impact de cette contestation, la direction syndicale « appelle solennellement l'ensemble des camarades à la discipline syndicale et à une mobilisation totale ».



Le syndicat martèle sa ferme résolution et prévient que « la lutte continue jusqu'à la satisfaction totale de la plateforme revendicative ».

