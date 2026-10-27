« sursaut national pour sauver la République » : Idrissa Seck réaffirme son ancrage et son opposition à Diomaye

Face à la situation critique que traverse le Sénégal, l'ancien Premier ministre et président du parti Rewmi, Idrissa Seck, a dressé un constat alarmant sur la situation socioéconomique et politique du pays.



Il met en garde contre une « crise institutionnelle » plus grave que la crise économique, dénonçant un « populisme trompeur » et une « aventure populiste » qui menacent de bloquer le pays.



Pour y faire face, il appelle à un « sursaut national pour sauver la République, les institutions, le bien-vivre ensemble, extirper la haine entre compatriotes et éviter le risque de continuer dans l'erreur ».



Contrairement aux spéculations de ceux qui s'attendaient à ce qu'il rejoigne le parti Kiiraay du Président Bassirou Diomaye Faye, le leader de Rewmi a réaffirmé sa posture d'opposant, tout en soulignant que « cette tâche incombe à tous : classe politique, société civile, syndicats, secteur privé, citoyennes et citoyens ».



Il conclut en affirmant : « Nous entendons y prendre toute notre part à côté de nos partenaires du front pour la défense de la République ».