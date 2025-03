Thionk Essyl : les pêcheurs attendent toujours des solutions sur leur situation et réitèrent leur demande au Gouvernement

A Thionck Essyl, (Casamance/Sud) les pêcheurs ne savent plus à quel saint se vouer. Depuis deux (2) ans maintenant, ils sont privés de leur principale source de revenu qui est la pêche artisanale. La cause, le Conseil local de Pêche Artisanale (CLPA), du Blouf basé à Thiobong, une structure qui gère la convention locale leur interdit de pratiquer la pêche soutenant que les matériaux qu’ils utilisent sont interdits par la convention locale telle la senne de plage, l’armandigue la pêche de l’ethmalose avec maille 32, filet dormant avec maille 50 y compris le matériel utilisé pour la technique traditionnelle.



Par ailleurs, en début du mois de janvier dernier, l’inspecteur régional Abdoulaye Diédhiou, venu à leur rencontre après avoir posé le débat sur les faits, avait soutenu qu’il n'y a jamais de problème sans solution et qu’ensemble, ils aller trouver une solution pour essayer de satisfaire tout le monde. L’inspecteur leur a également donné une fiche de renseignement sur la senne de plage et a demandé de recenser le nombre de senne de plage et aussi leur taille utilisée dans le village.

« Après cela nous devions aller ensemble en mer pour une pêche expérimentale pour voir les espèces capturées. Mais, l’initiative a été repoussée à deux reprises sans qu’on ne sache pourquoi », a indiqué, Mamadou Badji, porte-parole.



Depuis, cette rencontre avec l’inspecteur de pêche, rien ne bouge, et le pire est que selon Mamadou "l’Hyène" Badji, le maire de la commune, est resté « aphone » face à ce problème et pourtant « il voit et sait très bien ce que vivent ces pécheurs ».

Pour pallier à ce problème, les pêcheurs réitèrent leur demande d’aide au Premier ministre Ousmane Sonko.



"Tout ce que nous demandons, c’est qu’on nous laisse travailler, qu’on nous rend le matériel confisqué. La pêche c’est toute notre vie, c’est la seule source de revenu que nous avons. Nous l’interdire, c’est nous tuer à petit feu. C’est par ce métier que nous nourrissons nos familles, payons les études de nos enfants, nos frais médicaux … et j’en passe. Monsieur le Premier ministre, Ousmane Sonko, encore une fois on vous supplie de lancer un regard sur la situation des populations de Thionk Essyl. Vous êtes notre ultime espoir et nous espérons que notre espoir ne sera pas vain", a déclaré M. Badji.