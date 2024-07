Thionk-Essyl : une association à la recherche de moyens pour relever le plateau technique du District sanitaire

L’Union des associations du Buluf (Bulu-Ji) a lancé un projet d’un coût de trente millions de francs CFA, en vue de relever le plateau technique du District sanitaire de Thionck-Essyl (Casamance/Sud).

La cérémonie de lancement dudit projet s’est déroulée vendredi à Thionck-Essyl, en présence des autorités territoriales, du médecin chef, Abdel Kader Sarr, et d’un public nombreux, rapporte l’APS.



« Nous avons donc lancé officiellement ce projet aujourd’hui en invitant toutes les populations du Buluf à participer financièrement pour l’acquisition du matériel dont le centre a besoin », a expliqué le président du Bulu-Ji, Bourama Diémé. Il a souligné que ce projet permettra d’acheter un appareil d’électrocardiogramme, une radiographie numérique et de réfectionner le centre de santé.



« Nous le faisons parce que cette structure sanitaire est le centre de référence du Buluf. Tous les malades qui nous proviennent des centres de santé sont référés à Thionck-Essyl. Et à partir de Thionck-Essyl se pose souvent un problème de dispositif pour leur prise en charge », a fait observer Bourama Diémé.



Pour le président du Bulu-Ji, « le centre de santé de Thionck-Essyl doit être une référence” au niveau du département de Bignona voire de la région de Ziguinchor. « Nous sollicitons la contribution de tous afin que le projet d’un coût de 30 millions de francs CFA puisse aboutir », a t-il invité.



Saluant cette initiative, le médecin chef de Thionck-Essyl Abdel Kader Sarr a toutefois indiqué que ce projet ne saurait résoudre toutes les difficultés auxquelles la structure est confrontée.



« Nous avons agi en identifiant les difficultés par priorité et on s’est dit qu’avec 30 millions de francs CFA, on peut prendre en charge près de la moitié voir le tiers des difficultés du centre sanitaire », a-t-il fait savoir.

Dr Sarr a ainsi saisi l’occasion pour demander l’affectation d’un chirurgien. Le district sanitaire de Thionck-Essyl polarise 20 villages, pour 06 communes, 15 postes de santé et un centre de santé.