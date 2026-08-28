Times Higher Education 2026 : Le Sénégal s'invite pour la première fois à l'échelle internationale grâce à l'Université Cheikh Anta Diop

Selon le rapport « Perspectives sur l'Afrique subsaharienne du classement mondial des universités du Times Higher Education 2026 », la région compte désormais un nombre record de 55 universités classées réparties à travers 14 pays, contre seulement 10 institutions il y a moins d'une décennie.



Une dynamique vigoureusement portée par l'Afrique de l'Ouest, avec en tête le Nigeria, qui s'impose comme le pays le plus représenté de toute la région avec 24 universités classées.



Au-delà de cette croissance quantitative, le classement 2026 consacre de nettes avancées qualitatives et de nouvelles percées géographiques pour l'Afrique de l'Ouest.



Le Ghana consolide solidement sa présence avec 4 institutions classées, tandis que le Sénégal fait une entrée remarquée et historique grâce à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), première institution du pays à intégrer le classement, marquant un symbole fort pour l'Afrique francophone. Par ailleurs, les universités nigérianes phares telles que l'Université d'Ibadan et l'Université de Lagos font leur entrée dans le top 1 000 mondial.



Cette progression globale se lit aussi au sommet du classement régional, complété par l'Afrique du Sud et ses 13 institutions (dont quatre dans le top 500 mondial) et emmené par l'Université du Cap, qui réalise sa meilleure performance historique en grimpant à la 164e place mondiale.



Pour les auteurs du rapport de « Times Higher Education », ces résultats témoignent d'un formidable élan que les nations africaines doivent capitaliser pour libérer pleinement le potentiel de leur dividende démocratique à travers la recherche et l'innovation.